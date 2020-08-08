» الجيش اللبناني يخلي مبنى وزارة الخارجية

08 أغسطس 2020 - 10:00 م

أفادت وكالة «سبوتنيك» في بيروت، بقيام الجيش اللبناني بإخلاء مبنى وزارة الخارجية، وسط عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، ومع تراجع أعداد المتظاهرين وانتشار كثيف للجيش اللبناني.



وأخلى الجيش اللبناني مبنى وزارة الخارجية من المحتجين، وتوجهت قوة من الجيش اللبناني إلى مبنى الوزارة في منطقة الأشرفية، حيث عملت على ملاحقة المحتجين وإخراجهم من البناء.

