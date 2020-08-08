» السنيورة يشكك في كارثة بيروت: الحادث يثير الريبة

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فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة

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قال فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن الأزمة اللبنانية عشية انفجار مرفأ بيروت، متمثلة في تلكؤ الحكومة عن القيام بإصلاحيات مالية وسياسية وإدارية، لصنع حوكمة صحيحة في لبنان؛ ما أدى لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الثقة بين اللبنانيين وحكومتهم.
وأضاف "السنيورة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدم الاعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، السبت، أن كميات كبيرة من مادة "نترات الأمونيوم"، جرى تخزينها بكميات مريبة يصل مستوى إشباعها إلى 34.7% ما يجعلها تستعمل في إنتاج المتفجرات مما يثير الريبة.
وأكد أن تخزين تلك المادة القابلة للانفجار، تم تحت أعين الأجهزة الأمنية والجمركية لمدة دامت ست سنوات؛ ما تسبب في وقوع انفجار أدى إلى تضرر أكثر من نصف سكان العاصمة اللبنانية.
واستنكر المسئول اللبناني السابق، إصرار الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، على أن تقوم أجهزة بالتحقيق في الحادث بينما هي المسئولة عن الانفجار، مشددًا على أن الدولة بحاجة لإجراء تحقيقات شفافة من قِبل هيئة مستقلة لتقديم نتائج تقنع الشارع اللبناني.

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