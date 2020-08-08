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وائل جسار: انفجار بيروت قضى على أحلام الشباب اللبناني

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وائل جسار
وائل جسار

المصريون ـ متابعات

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قال الفنان وائل جسار، إن لبنان هو منارة الشرق الأوسط، والشعوب المختلفة تُدرك أنه بلد الجمال والمثقفين والمطربين، بينما تشهد أحداثًا مؤسفة منذ فترة، قائلًا: "إحنا في وضع مأساوي". 
وأضاف وائل جسار، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مؤخرًا، قضى على أحلام الشباب اللبناني تمامًا، معتقدًا أن هذا الحادث سيكون بداية انطلاقة جديدة للبنان: "أتمنى أن يتحقق حلم كل شخص منّا أن يعود لبنان للجمال الذي عرف به".
وأكد أنه من الضروري أن يشهد لبنان حالة من التغيير خلال الفترة المقبلة، متابعًا بقوله: "أنا مع كل لبناني عاوز يعدي بوطنه إلى بر الأمان".

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