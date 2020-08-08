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داخل لجان الاقتراع..

"الوطنية للانتخابات: اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية

الحياة السياسية

لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم

المصريون ـ متابعات

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أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية داخل جميع لجان الاقتراع للوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح - في حوار لـ«التليفزيون المصري»- أنه سيتم تعقيم لجـــان الاقــتــراع مـرة قبل العملية الانتخابية ومرة بعد انتهاء العملية الانتخابية في نفس اليوم.
وتابع: «فرضنا على كل ناخب ومــرشــح وجـمـيـع المشرفـين عـلـى اللجان ارتـداء الكمامات حـرصـا على سلامتهم.. وتم توفير كمامات بمـقـرات اللجان لأعضائها»، مشددا على أنه لن يسمح بالدخول لمقر اللجان بدون ارتداء الكمامات.
وأضاف أنه تم تعيين موظف مختص لتنفيذ تلك التعليمات بالإضافة لتعيين مـوظـف آخــر أمـــام اللجان الانتخابية لتنظيم الطوابير والتأكد من مراعاة التباعد الاجتماعي ووجـود مسافة آمنة بين كل ناخب والآخر أمام المجمع الانتخابي وتم تعيين موظف آخـر للكشف عن هوية أي نـاخـب إذا حـدث التباس بسبب ارتـدائه الكمامة، وفــرض ارتــداء الكمامة على كـل أطــراف العملية الانتخابية.
ولفت المستشار لاشين إبراهيم، إلى أن القانون نظم طريقة الإدلاء بالصوت، حيث يثبت في بطاقة الرقم القومي الموطن الانتخابي لكل ناخب، وعند دخول الناخب لجنته الانتخابية يقوم بالتوقيع في الكشف المعد لذلك ويقوم امين اللجنة المختص بالتوقيع بجواره وهو ما يثبت حضور الناخب للجنته على أن لا يستخدم الحبر الفسفوري، والاكتفاء بالتوقيع في الكشوف.

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