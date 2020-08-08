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الكشف عن سبب وفاة المغنية «كادي جروفز»

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الكشف عن سبب وفاة المغنية «كادي جروفز»
الكشف عن سبب وفاة المغنية «كادي جروفز»

الطيب حسين

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بعد أشهر من وفاة مغنية البوب وكاتبة الأغاني، كادي حروفز، في منزلها في مدينة تينيسي، كشف اليوم النقاب عن سبب وفاتها، والذي يرجع إلى مضاعفات بسبب تناول الكحول. 

وكشف مكتب الفحص الطبي في مقاطعة ديفيدسون في ناشفيل عن أن وفاة جروفز بسبب مضاعفات تعاطي الإيثانول المزمن، حسبما أفاد اليوم.

والإيثانول، أو الكحول الإيثيلي، عبارة عن سائل صافٍ عديم اللون والمكوِّن الرئيسي في المشروبات الكحولية مثل البيرة والنبيذ والخمور.

وقالت مجلة "بيبول" إن المتحدث باسم مكتب الفحص الطبي في مقاطعة ديفيدسون لم يرد على الفور على طلب التعليق.

وحاءت نتائج الفحص الطبي حول وفاة جروفز، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الكشف عن نبأ وفاتها لأول مرة من قبل شقيق كادي الأكبر، كودي جروفز، الذي نشر تدوينة عاطفية على "تويتر" تفيد بأنها "غادرت هذا العالم".

وكتب في تغريدته التي نشرته في مايو: "التفاصيل محدودة الآن ولكن الأسرة تحاول الحصول عليها، وسوف تبقي الناس على اطلاع دائم. ارقدي بسلام أيتها الصغيرة".

وفي تغريدة متابعة، قال كودي إن وفاة أخته كانت نتيجة "أسباب طبيعية" بانتظار تقرير الطبيب الشرعي النهائي. تم استبعاد كل إيذاء النفس من قبل الطبيب الشرعي".

وكتب كودي: "كانت تعاني من بعض المشاكل الطبية في الخريف الماضي وأفضل تخمين لدينا في هذه المرحلة حتى اكتمال المزيد من الاختبارات هو أنها عادت إلى الظهور. يرجى احترام اسمها وعائلتها قبل مشاركة المعلومات التي لم تأت مباشرة من هنا".

ولدت المغنية وكاتبة الأغاني في إمبوريا، كانساس، وكانت تعيش في ناشفيل عندما توفيت.

وكانت جروفز تحضّر لإطلاق ألبومها الجديد لعام 2020، والذي كان مُقرّرا أن يصدر هذا الصيف. ويحتوي الألبوم على أكثر أغانيها شعبيّة مثل This Little Girl وLove Actually وForget You.

قال كودي: "كانت تتطلع حقًا إلى الأشهر القليلة المقبلة وإصدار ألبومها الجديد. كانت آخر محادثة متعمقة أجريناها (نظرًا لأن معظمها كانت مزاحًا بارعًا) كانت ترسل لي الأغاني للنقد وتقديم التعليقات".

وكادي هي ثالث فرد من عائلتها يموت في سن مبكرة بعد وفاة شقيقها ، كيسي جروفز ، في 23 أكتوبر 2007 ، عن عمر يناهز 28 عامًا قبل وفاة شقيقها، كيلي جروفز ، عن عمر يناهز 28 عامًا أيضًا. في 23 مارس 2014.

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