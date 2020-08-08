اقتحام مؤسسات رسمية في لبنان

تعرض عدد من مقرات الوزارات والمؤسسات اللبنانية الرسمية وسط العاصمة بيروت اليوم السبت للاقتحام على أيدي متظاهرين غاضبين محتجين ضد السلطات على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ المدينة.

وفي مقدمة هذه المؤسسات، اقتحمت حشود من المحتجين، بينهم ضباط وعسكريون متقاعدون بقيادة العميد المتقاعد سامي الرماح، مقر وزارة الخارجية، حيث رفعوا لافتة كبيرة تنص على أن "بيروت مدينة منزوعة السلاح" وأخرى كتبوا عليها "بيروت مدينة الثورة"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.





كما اقتحم المحتجون، حسب الوكالة الرسمية، مبنيي وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة ومبنى جمعية المصارف وسط العاصمة، ثم مبنى وزارة الطاقة والمياه في منطقة كورنيش النهر.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من داخل الوزارات التي تم اقتحامها، وصورا تؤكد اندلاع حريق داخل وزارة الاقتصاد.