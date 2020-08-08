» بث مباشر.. برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

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برشلونة ونابولي
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يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع الأحداث الرياضة الهامة في العالم. 

ويقدم اليوم بث مباشر، لمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا. 

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