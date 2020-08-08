» مجدي عبدالغني: "مورينيو اعتبرني أفضل لاعب في الدوري البرتغالي"

روى مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين واقعة جمعته بالبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي خلال تواجده بانجلترا.

قال البلدوزر لدى استضافته في برنامج "البريمو"، المذاع عبر فضائية "TEN"، : طلبت من جوزيه مورينيو أن التقط صورة فوتوغرافية معه ووافق على الفور وقلت له هل تذكر لاعبًا كان فى الدورى البرتغالى يدعى عبدالغني؟".











وتابع: "مورينيو لدى سماعه اسمى كأنه رأى الأرجنتيني ليونيل ميسي واستدعى أحد مساعديه الإنجليز وقال له مشيرا اتجاهى: هذا أفضل لاعب فى السابق بالدورى البرتغالى وأنصف تاريخي في حين لم يستقبلني أحد بمطار القاهرة وكنت مشهورا للغاية فى البرتغال" لافتا إلى أن الراحل ايزيبيو كان صديقه.





وشدد على أنه أفضل من عبد الستار صبرى لاعب طلائع الجيش السابق لدى خوضه تجربة الاحتراف فى الدورى البرتغالى مشيرا الى أن قصر المدة التى قضاها عبد الستار صبري فى البرتغال وعودته سريعا إلى الدوري المصري جعلت البلدوزر الأفضل.