  • السبت 08 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:01 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا السعودية

السعودية تكشف عن خطوة هامة ومبشرة بشأن "كوورنا"

الكويت

واقعة تحرش سجلتها الكاميرات تهز الكويت

رمضان صبحي

بشرى سارة لجماهير الأهلي تزفها قناة النادي

الكشف عن سبب وفاة المغنية «كادي جروفز»

الكشف عن سبب وفاة المغنية «كادي جروفز»

الجسمي

مستشار "بن زايد" يفاجئ حسين الجسمي بهذه التصريحات

تركي آل شيخ

رسالة نارية من "آل الشيخ" بعد تعرضه لوعكة صحية

هل يغادر رونالدو «اليوفي»؟.. رئيس النادي يحسم الجدل

هل يغادر رونالدو «اليوفي»؟.. رئيس النادي يحسم الجدل

الحريق

الصحة تصدر بيانًا حول ضحايا حريق الدائري

لبنان

6 آلاف جريح في انفجار بيروت.. والقتلي 158

ترامب وبايدن

المتنبـئ بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية: ترامب سيخسر أمام بايدن

مجدي عبدالغني: "مورينيو اعتبرني أفضل لاعب في الدوري البرتغالي"

الرياضة

«مجدي عبدالغني» يوضح حقيقة ترحيله من الكونغو
«مجدي عبدالغني» يوضح حقيقة ترحيله من الكونغو

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من "فيفا" بشأن حفل أفضل لاعب في العالم

#

وائل جمعة: هذا أفضل لاعب مصري في آخر 25 سنة

#

محمد صلاح يحتل مركز جديد ضمن أفضل 100 صفقة

#

مجدي عبدالغني يثير الجدل: بكى في عزاء"مبارك" ثم ضحك واحتفل

روى مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين واقعة جمعته بالبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي خلال تواجده بانجلترا.

قال البلدوزر لدى استضافته في برنامج "البريمو"، المذاع عبر فضائية "TEN"، : طلبت من جوزيه مورينيو أن التقط صورة فوتوغرافية معه ووافق على الفور وقلت له هل تذكر لاعبًا كان فى الدورى البرتغالى يدعى عبدالغني؟".


وتابع: "مورينيو لدى سماعه اسمى كأنه رأى الأرجنتيني ليونيل ميسي واستدعى أحد مساعديه الإنجليز وقال له مشيرا اتجاهى: هذا أفضل لاعب فى السابق بالدورى البرتغالى وأنصف تاريخي في حين لم يستقبلني أحد بمطار القاهرة وكنت مشهورا للغاية فى البرتغال" لافتا إلى أن الراحل ايزيبيو كان صديقه.

وشدد على أنه أفضل من عبد الستار صبرى لاعب طلائع الجيش السابق لدى خوضه تجربة الاحتراف فى الدورى البرتغالى مشيرا الى أن قصر المدة التى قضاها عبد الستار صبري فى البرتغال وعودته سريعا إلى الدوري المصري جعلت البلدوزر الأفضل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة ثاني شخص بالطاعون في الصين خلال أيام
» كورونا.. تركيا تسجل 1172 إصابة جديدة
» الكشف عن سبب وفاة المغنية «كادي جروفز»
» تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة نابولي في مباراة الليلة
» مجدي عبدالغني: "مورينيو اعتبرني أفضل لاعب في الدوري البرتغالي"
» صور.. أول امرأة تجري عملية زرع وجه للمرة الثانية في العالم
» بث مباشر.. برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا
» تعيين "بيرلو" مدربًا ليوفنتوس الإيطالي
» بشرى لمرضى الزهايمر: علاح يبطئ المرض متاح خلال شهور
» قتيل و117 جريحًا في احتجاجات لبنان
» أمريكيان يقاضيان مستشفى بعد فقدان جثة طفلهما الرضيع

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:50 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية