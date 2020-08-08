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بعد إقالة "ساري"..

تعيين "بيرلو" مدربًا ليوفنتوس الإيطالي

الرياضة

تعيين "بيرلو" مدربًا ليوفنتوس الإيطالي
تعيين "بيرلو" مدربًا ليوفنتوس الإيطالي

الطيب حسين

قرر فريق يوفنتوس الإيطالي، تعيين اللاعب الدولي الإيطالي السابق، أندريا بيرلو، مدربًا للفريق الأول.

وجاء هذا بعد ساعات من إقالة ماوريتسيو ساري.


ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، سيعين يوفنتوس نجمه السابق أندريا بيرلو، لتدريب الفريق الموسم المقبل، خلفا لماوريتسيو ساري، الذي تمت إقالته في وقت سابق من السبت.

وقال المصدر إن رئيس النادي أندريا أنييلي هو من اختار بيرلو لتدريب الفريق الأول، بعد أيام من تعيينه مدربا لفريق الشباب في النادي، ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة.

وأثار القرار استغراب الكثيرين، خاصة وأن النجم الدولي الإيطالي السابق لا يملك أي خبرة تدريبية سابقة، مما يعتبر مغامرة حقيقية من قبل فريق "السيدة العجوز".

ويعتبر بيرلو من أفضل اللاعبين الطليان، ومثل يوفنتوس في 119 مباراة، بين 2011 و2015، كما مثل منتخب إيطاليا في 116 مباراة، وحقق مع منتخب بلاده لقب كأس العالم 2006.


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