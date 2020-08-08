شركة أبل تتعرض لانتقادات كبيرة بسبب خاصية في هاتفها الجديد

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كشفت تسريبات جديدة أن هواتف آيفون القادمة من آبل، iPhone 12 ، ستسبب إزعاجا كبيرا بالنسبة للراغبين في شرائها، وذلك بسبب مشكلة كبيرة في تصميمه، كانت قد انتقدت بشدة في هواتف آيفون السابقة.


وبحسب مجلة "فوربس" فإن هواتف iPhone 12 والتى ستصدر في منتصف شهر أكتوبر المقبل، ستأتى بنفس notch النوتش الموجود في هواتف آيفون السابقة مثل تلك الموجود في هاتف iPhone X والذى تم اصداره في عام 2017 . 

وأكد المُسَرِّب الشهير Mr White أن النوتش الذى يكون في أعلى شاشة الهاتف، والمسئول عن خاصية Face ID ، وهى ميزة التعرف على الوجه، التى تقوم بتأمين خصوصية مستخدمى آيفون. 

وكان يعتقد أن آبل ستقوم بتغيير نوتش هواتف iPhone 12 القادمة ، وإصدارها بحجم أصغر من المعتاد لإضفاء تصميم أفضل وأكثر جاذبية لشكل هواتف آيفون القادمة. 

وستصدر آبل أربعة إصدارات مختلفة من هواتفها القادمة هى iPhone 12 و iPhone 12 Max و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Max ، ومن المحتمل أن يصدر هاتفى iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max بنوتش أصغر. 

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