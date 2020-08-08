» قتيل و117 جريحًا في احتجاجات لبنان

08 أغسطس 2020 - 08:06 م

خرجت السبت، تظاهرات غاضبة وسط العاصمة اللبنانية بيروت، تطالب برحيل الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة حسّان دياب.

فيما اشتعلت النيران في منبى قريب من مبنى البرلمان اللبناني وسط العاصمة.



واشتعلت حرائق في مناطق من لبنان نتيجة الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين والأمن والتي خلّفت حتى اللحظة قتيلاً من الأمن و 117 إصابة بين المتظاهرين.



بدوره، أعلن الصليب الأحمر اللبناني نقل أكثر من 54 جريحاً إلى المستشفيات.



وأضافت المعلومات بأن الاشتباكات بدأت إثر إطلاق قوات الأمن والجيش الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء زجاجات حارقة على الأمن.

