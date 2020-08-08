مستشار "بن زايد" يفاجئ حسين الجسمي بهذه التصريحات

08 أغسطس 2020 - 08:02 م

نشر الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تغريدة عبر موقع "تويتر" أثني فيها على مواطنه المطرب حسين الجسمي.



وكتب عبدالله: "ابن الإمارات حسين الجسمي مبدع وفنان العرب الكبير بأخلاقه أولًا وقبل وبعد كل شيئ. له جمهوره ومحبيه على امتداد الوطن العربي وله مني عميق الاحترام واعتبره قدوة في الخلق الرفيع والأخلاق الحميدة".



وتابع: "ربي يكثر من امثاله".



وتعرض الفنان حسين الجسمي إلى التنمر والسخرية، بعد الربط بين تغريدة أطلقها في حب لبنان، قبل يومين من وقوع الانفجار بالعاصمة اللبنانية بيروت.

