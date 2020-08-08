» أمريكيان يقاضيان مستشفى بعد فقدان جثة طفلهما الرضيع



رفع زوجان أمريكيان دعوى قضائية ضد أحد مستشفيات فلوريدا، بعد اختفاء جثة طفلهما الرضيع.



وقالت كاثرين وترافيس ويلسون، إن مستشفى سانت جوزيف في "تامبا" فقد رفات ابنهما "جاكوب"، الذي توفي بعد ثلاثة أيام من ولادته في فبراير، وفقًا لدعوى إهمال رفعاها ضد المستشفى في يونيو يطالبان فيها بتعويض بقيمة 30 ألف دولار.



ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة في أوراق المحكمة، ولا تزال رفات الطفل مفقودة، وفقًا لصحيفة "تامبا باي تايمز". وقال محامي الزوجين إنه يجري محادثات مغلقة مع محامي المستشفى.



وقال نظام "باي كير" الصحي، الذي يمتلك ويدير مستشفى سانت جوزيف، في بيان إن المستشفى "بحثت في جميع السبل وتعاونت بشكل كامل في جميع جهود البحث" للعثور على جثة الطفل.



وأضاف: "تعاطفنا القلبية مع ويلسون لفقدان طفلهما. كما نأسف بشدة لعدم تمكننا من معرفة مصير الرفات. إن قيادة سانت جوزيف وجميع العاملين في مشارحنا ملتزمون بأن هذا الوضع غير المتوقع لن يتكرر مرة أخرى".



