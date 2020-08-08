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ضجة واسعة على وليمة أقامها برلماني لدعم مرشحي "الشيوخ" بالمنوفية

الحياة السياسية

الوليمة
الوليمة

الطيب حسين

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أثار النائب البرلماني أحمد الخشن مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، ضجة كبيرةعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقام وليمة كبيرة ومؤتمرًا جماهيريًا حضره العشرات من أهالي المدينة.

وأقيم المؤتمر لدعم وتأييد المرشحين على المقعد الفردي وقائمة تحالف من أجل مصر، وحضره عدد من قيادات الحزب والنواب الحاليين ومنسق الحملة في المنوفية.






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