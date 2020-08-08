» ضجة واسعة على وليمة أقامها برلماني لدعم مرشحي "الشيوخ" بالمنوفية

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هل يغادر رونالدو «اليوفي»؟.. رئيس النادي يحسم الجدل
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المتنبـئ بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية: ترامب سيخسر أمام بايدن
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