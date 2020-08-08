رسالة نارية من "آل الشيخ" بعد تعرضه لوعكة صحية

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تركي آل شيخ
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وجّه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية رسالة غامضة عقب مروره بـ أزمة صحية خلال الفترة الماضية أدت لدخوله المستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك": "لم اتأذى في حياتي من أعدائي كما اتآذيت من أصدقائك.. وهذا ان دل أن الغلط يكمن فيني لانني لم أحسن اختيار الاصدقاء!".


ونُقل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث إنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب.


وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والذي كان يعالج فيه يناير الماضي بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.

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