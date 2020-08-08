دولة إفريقية تعلن فتح الشواطئ والمنتزهات

أعلن مجلس الوزراء الجزائري عن رفع الحجر عن الشواطئ وأماكن الترفية والسماح للمواطنين بالدخول الي الشواطئ المرخصة والمراقبة بداية من السبت المقبل 15 اغسطس.









وذكر مجلس الوزراء الجزائري في بيان له اليوم ان تقرر ايضا فتح المساجد بداية من السبت 15 اغسطس بحيث يتم الفتح للمساجد التي لديها قدرة استيعاب تفوق 1.000 مصلي في الولايات الــ 29 والتي لازالت خاضعة للحجر الجزئي بحيث يتم اداء صلوات الظهر والعصر والـمغرب والعشاء باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والـمغرب والعشاء فقط.









وأوضح البيان أن باقي الولايات وعددها 19 ولاية، والتي رفع عنها الحجر الجزئي، فسيعاد فتح الـمساجد التي تفوق قدرة استيعابها 1.000 مصلي، ابتداء من السبت 15 اغسطس ، بالنسبة للصلوات اليومية الخمس، وذلك على مدى كل أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والـمغرب والعشاء فقط.









وبيًن البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الجزائري ان ذلك يأتي وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة، وزير الدفاع الوطني.









وشدد البيان علي ضرورة إتباع إجراءات وقائية متثملة في ارتداء القناع الواقي إجباريا، واحترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل، ووضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن و تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات".









كما شملت التدابير الإحترازية أيضا "قياس درجة حرارة المصطافين، مسبقا، وعند الضرورة، من قبل عناصر الحماية الـمدنية، على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية' مع توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة ووضعها تحت التصرف".









كما شملت التدابير الوقائية ايضا وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل و التنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل و وضع محلول مطهر في متناول المواطنين و كذا منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح".