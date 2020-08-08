تعيين أحمد غنيم رئيساً تنفيذيا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعارة الدكتور أحمد غنيم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة و ذلك للعمل كرئيساً تنفيذيا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالقسطاط، لمدة ثلاث سنوات خلفا للدكتور احمد الشربيني والذي انتهت مدة تكليفه كمشرف عام لمشروع المتحف.

و يعتبر "غنيم" اول رئيسا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، و التي صدر القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في فبراير الماضي.



وقد التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار بالدكتور احمد غنيم و بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، بالمتحف اليوم السبت، حيث قاموا بجولة بالمشروع ومقابلة العاملين بهذا الصرح الثقافي الضخم. فالمتحف يُعد من أهم المشاريع القومية لدى الدولة وأن وزارة السياحة والآثار عازمة على الانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات في موعدها المحدد لاستقبال المومياوات الملكية القادمة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.



يذكر ان الدكتور أحمد غنيم هو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وهو باحث مشارك بمنتدى البحوث الاقتصادية، وسبق له العمل كمستشار ثقافي لمصر ورئيس للبعثة التعليمية فى ألمانيا والنمسا فى الفترة من 2014 الى 2018، كما يعمل كمستشار للعديد من المنظمات الدولية متضمنة البنك الدولي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.