  • السبت 08 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:47 م
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل شيخ

رسالة نارية من "آل الشيخ" بعد تعرضه لوعكة صحية

هل يغادر رونالدو «اليوفي»؟.. رئيس النادي يحسم الجدل

هل يغادر رونالدو «اليوفي»؟.. رئيس النادي يحسم الجدل

الحريق

الصحة تصدر بيانًا حول ضحايا حريق الدائري

لبنان

6 آلاف جريح في انفجار بيروت.. والقتلي 158

ترامب وبايدن

المتنبـئ بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية: ترامب سيخسر أمام بايدن

الداخلية

الداخلية تنشر استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

السعودية- كورونا

إصابات كورونا في السعودية تعاود الارتفاع

الطالب

تعرف علي أمنيته ..أكبر ناجح بالثانوية : "كنت بذاكر أنا و بنتي "

ارشيفية

وصول 14 طن مساعدات مصرية إلى لبنان

الملك سلمان وولي العهد السعودي

رسالة عاجلة من الملك سلمان لرئيس "سنغافورة "

تعيين أحمد غنيم رئيساً تنفيذيا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

آخر الأخبار

تعيين أحمد غنيم رئيساً تنفيذيا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط
تعيين أحمد غنيم رئيساً تنفيذيا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أحمد موسى يحذر المصريين من إجازة العيد

#

القومي للبحوث يكشف عن أنواع أدوية تعالج فيروس كورونا

#

أحمد حسن يوجه رسالة لمسؤولي الكرة المصرية

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعارة الدكتور أحمد غنيم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة و ذلك للعمل كرئيساً تنفيذيا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالقسطاط، لمدة ثلاث سنوات خلفا للدكتور احمد الشربيني والذي انتهت مدة تكليفه كمشرف عام لمشروع المتحف.

و يعتبر "غنيم" اول رئيسا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، و التي صدر القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في فبراير الماضي.

وقد التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار بالدكتور احمد غنيم و بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، بالمتحف اليوم السبت، حيث قاموا بجولة بالمشروع ومقابلة العاملين بهذا الصرح الثقافي الضخم. فالمتحف يُعد من أهم المشاريع القومية لدى الدولة وأن وزارة السياحة والآثار عازمة على الانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات في موعدها المحدد لاستقبال المومياوات الملكية القادمة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

يذكر ان الدكتور أحمد غنيم هو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وهو باحث مشارك بمنتدى البحوث الاقتصادية، وسبق له العمل كمستشار ثقافي لمصر ورئيس للبعثة التعليمية فى ألمانيا والنمسا فى الفترة من 2014 الى 2018، كما يعمل كمستشار للعديد من المنظمات الدولية متضمنة البنك الدولي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وهو حاصل على درجة الماجستير فى إقتصاديات التنمية من معهد العلوم الإجتماعية بهولندا، ودرجة الدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة إرلنجن نورنمبرج بألمانيا. و متخصص فى مجالات السياسات التجارية والإندماج التجارى الاقليمى والنظام التجارى متعدد الاطراف منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الملكية الفكرية، وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليا فى مجال الإقتصاد السياسى والسياسة التجارية ولقد تولى عدة مناصب تنفيذية وذلك اثناء عمله كمستشار لوزيري التجارة و الصناعة فى الموضوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية او الاتفاقيات الدولية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضجة واسعة على وليمة أقامها برلماني لدعم مرشحي "الشيوخ" بالمنوفية
» الأمر ويليام: «لا أحد يستطيع أن يملأ حذاء الأميرة ديانا»
» مفاجأة: «الزغطة» علامة جديدة للإصابة بكورونا
» الأسماك السامة تنتشر على الشواطئ البريطانية
» الكويت.. مصرع عاملين في حادث شنيع
» سطو مسلح داخل أتوبيس عام.. وضابط يطلق الرصاص على اللصين (فيديو)
» ماعز صغير بدون أنف يقصده الهنود للعبادة والتبرك به (فيديو)
» أطباء الأسنان: كمامة الوجه تسبب أمراض اللثة وتسوس الأسنان
» عاصفة هجوم على نائبة كورية جنوبية بسبب ملابسها الجريئة
» العثور على جثة مجهولة داخل صندوق قمامة بالإسكندرية
» سجن أمريكيين 20عامًا لدورهما في «انقلاب فنزويلا»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:19 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية