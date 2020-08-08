» الأمر ويليام: «لا أحد يستطيع أن يملأ حذاء الأميرة ديانا»

08 أغسطس 2020 - 06:45 م



في مقابلة خلال خطوبتها عام 2010، قدمت كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام، ودوقة كامبريدج، تعليقًا مؤثرًا حول الأميرة ديانا، لدى سؤالها عما إذا كانت تشعر بالخوف من أن والدة زوجها، كانت شخصية بارزة، قبل أن يرد الأمير الشاب بلطف: "لا أحد يستطيع أن يملأ حذاء أمي".



وأدلى دوق ودوقة كامبريدج بهذه التصريحات خلال مقابلة مع الصحفي توم برادبي حول علاقتهما، بعد أن أعلنا خطوبتهما في 16 نوفمبر 2010.



وخلال المقابلة، سأل برادبي، كيت: "من الواضح أنك ستدخلين العائلة المالكة الأكثر شهرة في العالم. والدة ويليام كانت هذه الشخصية الأيقونية الضخمة. الشخصية الأكثر شهرة في عصرنا، هل هذا مثير للقلق؟ هل هذا مخيف؟ هل تفكرين في ذلك كثيرًا؟".



ردت كيت: "من الواضح أنني كنت سأحب أن ألتقي بها، ومن الواضح أنها امرأة ملهمة يجب أن تتطلع إليها. أنت تعلم أنها عائلة رائعة، لقد حقق الأعضاء الذين التقيت بهم الكثير".



وأضاف ويليام: "لا يوجد ضغط على الرغم من ذلك. لا يوجد ضغط، مثلما قالت كيت إن الأمر يتعلق برسم مستقبلك. لن يحاول أحد أن يملأ مكان والدتي، ما فعلته كان رائعًا. يتعلق الأمر بصنع مستقبلك ومصيرك وستقوم كيت بعمل جيد جدًا في هذا الصدد".



وكشف الزوجان، اللذان أنجبا ثلاثة أطفال، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس عن تفاصيل حول خطوبتهما التي حدثت في عطلة في كينيا، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".



وقال ويليام: "لقد أمضينا وقتًا خاصًا بعيدًا مع بعض الأصدقاء وقررت للتو أن هذا هو الوقت المناسب حقًا. كنا نتحدث عن الزواج لفترة من الوقت لذلك لم يكن مفاجأة كبيرة على نطاق واسع. اصطحبتها إلى مكان لطيف في كينيا وعرضت عليها الزواج".



وأضاف: "كنت أخطط لذلك منذ فترة، لكن بما أن كل شخص هناك سيعرف أن الأمر يتطلب قدرًا معينًا من الحافز لتحفيز نفسه. لذلك كنت أخطط لذلك، وبعد ذلك شعرت حقًا في إفريقيا. كان جميلًا في ذلك الوقت. أنا فقط ... لقد قمت ببعض التخطيط لإظهار جانبي الرومانسي".



واعترفت كيت بأنها "في الحقيقة لم تتوقع كل شيء". وقالت "كانت صدمة تامة عندما جاءت وكانت في غاية السعادة".



وأكد ويليام أنه تقدم لخطبة كيت بالياقوت الأزرق لوالدته الراحلة وخاتم خطوبة الماس، والذي كان يحمله في حقيبة ظهر لمدة ثلاثة أسابيع.



قال: "اعتقدت أنه كان لطيفًا للغاية لأنه من الواضح أنها لن تكون متواجدة لمشاركة أي من المرح والإثارة في كل ذلك، كانت هذه طريقتي لإبقائها قريبة من كل شيء". وأضافت كيت: "إنه جميل".



وفي وقت لاحق من المقابلة، سُئلت عما إذا كانت متوترة بشأن مقابلة الملكة. قالت: "التقيتها لأول مرة في حفل زفاف بيتر آند أوتمن، ومرة أخرى كانت من بين العديد من الضيوف الآخرين وكانت ودية للغاية".

