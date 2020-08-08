» مفاجأة: «الزغطة» علامة جديدة للإصابة بكورونا

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حذر أطباء من أن الفواق (الزغطة) المستمر قد يكون عرضًا جديدًا لفيروس كورونا المستجد.

وقال الأطباء في ولاية شيكاغو الأمريكية، أن الفواق المستمر قد يكون عرضًا جديدًا محتملاً لفيروس كورونا، بعد إصابة رجل ثبتت إصابته بالفيروس المميت بالفواق لمدة أربعة أيام.

ووصف تقرير نشرته المجلة الأمريكية لطب الطوارئ، كيف أن رجلاً يبلغ من العمر 62 عامًا ثبت إصابته بفيروس كورونا بعد إصابته بالفواق لمدة أربعة أيام، من دون ظهور أي أعراض أخرى في البداية.

ونقل الرجل إلى المستشفى، حيث كانت درجة حرارته 37.3 درجة مئوية. وتم وضع الرجل في غرفة معزولة بعدا ثبت إصابته بفيروس كورونا. ارتفعت درجة حرارته لاحقًا إلى 38.4 درجة مئوية.

وقال التقرير: "نقدم هنا حالة من الفواق المستمر كأعراض عرضية لعدوى (كوفيد – 19) لرجل يبلغ من العمر 62 عامًا. على حد علمنا، هذا هو أول تقرير حالة للفواق المستمر باعتباره الشكوى المقدمة لمريض مصاب بفيروس (كوفيد – 19) في أدبيات طب الطوارئ".

قال الأطباء من كوك كاونتي هيلث في شيكاغو، إن المرضى الذين يعانون من الفواق لا ينبغي استبعادهم، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن".

وأضافوا: "يجب على الأطباء الحفاظ على تباين عدوى (كوفيد – 19) حيث يتم اكتشاف المزيد من الحالات من خلال العروض التقديمية غير النمطية".

وتقول هيئة الرعاية الصحية في إنجلترا، إن الأعراض الرسمية لـ (كوفيد – 19) مثل ارتفاع درجة الحرارة، والسعال المستمر، وفقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق. وأضافت أن معظم الناس يصابون بالفواق في بعض الأحيان ولكن يستمروا بضع دقائق فقط.

يذكر أن الفواق عادة ما يكون ناتجًا عن التوتر والمشاعر القوية مثل الإثارة والأكل والشرب.

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