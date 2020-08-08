هجوم حاد من ميريام فارس على حكومة لبنان بعد الانفجار

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على توجيه الشكر للبلاد المساعدة والمساندة للبنان بعد الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت والحق اضرار شديدة بالبلاد.





وجاء ذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التغريدات “تويتر”: ” كل الشكر والإحترام والتقدير لكل دولة ومملكة بالوطن العربي وبالعالم على المساعدات الإنسانية يلي عم بقدموها للناس المنكوبة ببلدي لبنان، بشكر وقفتكم معنا وتعاطفكم ودعمكم، بشكر البلدان اللي تخطت كل الخلافات السياسية وفكرت فينا بإنسانية”.