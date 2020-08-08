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فنانة شهيرة تصدم الجميع: تربيت في ملجأ ولا أعرف أهلي

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أشكي ناز
أشكي ناز

محمد فضل

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عراقية

فنانة

ملجأ

اشكي ناز

صدمت الفنانة العراقية الشهيرة، أشكي ناز، الجمهور بالكشف عن أنها لا تعرف أهلها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تربت في ملجأ وتعرضت للتعذيب والضرب على مدار 15 عاما.

وأوضحت الفنانة العراقية في مقابلة متلفزة عبر الإنترنت من محل إقامتها في السويد مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد على قناة atv الكويت إنها بدأت حياتها من ملجأ للأيتام وكانت تتعرض للعنف من قبل أسرة تبنتها من الدار لافتًة إلى أنها لا تعرف من هم أهلها حتى الآن.

وقالت : ” أنها وُضعت في ملجأ على اعتبار أن والدتها متوفية ووالدها بالسجن”. موضحًة أنه وبعد أيام جاءت عائلة وتبنتها لأنهم ليس لديهم أطفال وتبنوها مردفًة أنها عاشت معهم طفولة سيئة لدرجة جعلتها تقول: ”يا ريت ما رحت وكنت فضلت في الملجأ“.

وتابعت: أنه تم تبنيها منذ أن كان عمرها 10 أشهر وعاشت في بغداد وعندما كان عمرها 10 سنوات توفى ”الأب“ المتبني إياها وأخبرها أحد أقربائه وقتها أن هذه الأسرة ليسوا أهلها. وأكدت أن الوالدة التي ربتها كانت طيبة معها ولكنها بذات الوقت لم تكن تستطيع الحديث مع زوجها الذي يعتبر والدها

وأجهشت الفنانة بالبكاء موضحة أنها تريد التعرف على أمها. وقالت: ” أن عمرها حاليًا 23 عامًا وحان الوقت كي تبحث عن عائلتها مردفًة أن لديها إحساس بأن والدتها لازالت على قيد الحياة لأنها دائمًا ما تحلم بها وتتوقع أنها موجودة.” متمنيًة أن يساعدها الجميع في العثور على أهلها.


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