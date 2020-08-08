» الأرصاد تحذر من هذا الشيء

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد ارتفاع اليوم عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح إلى 3 درجات.
وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه متوقع أن تسجل القاهرة اليوم 38 درجة، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.
وتابع :"أعلى درجة حرارة على مدار اليوم تسجل في الرابعة عصرا، حيث أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من شعورنا بحرارة الطقس، فضلا عن وجود شبورة مائية من الثالثة فجرا وحتى السابعة صباحا، منوها بأن الأجواء ممتعة على سواحل البحر المتوسط والأحمر.