» بسبب الانفجار.. عُروس لبناني يتحول لمأساة

عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد تحول عُروس لبناني إلى مأساة أثناء انفجار بيروت.
وأظهرت الفيديو المتداول لقطات حية من تحول ملامح العروسين عند سماع صوت الانفجار ملتفتين حولهما في محاولة لاكتشاف من اين يأتي صوت الانفجار، حيث تحول المكان إلى ركام بالتزامن مع أصوات الموسيقى.
وكان انفجار هائل وقع في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، أدى إلى نشوب حريق ثم تلاه انفجار هائل، حطم واجهة المرفأ والمباني المحيطة به، وأسفر الانفجار عن مقتل 154 قتيلا وإصابة أكثر من 5000 آلاف شخص آخرين.