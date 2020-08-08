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بدء الصمت الانتخابي لمجلس الشيوخ

الحياة السياسية

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

متابعات- محمد إبراهيم

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مجلس شيوخ

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بدأ في تمام الساعة 12 ظهر اليوم السبت، الصمت الانتخابي للمرحلة الأولي من أول انتخابات مجلس للشيوخ، وذلك بعد التعديلات الدستورية في 2019 والتي أعادت نظام المجلسين للحياة النيابية، تمهيداً لإجراء الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

وانطلق الصمت الانتخابي بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بـ15 يوما بدأت فى 26 يوليو وحتى 8 أغسطس.

ووضع  قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبه حاسمة لكل من يتهاون مع تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي، حيث عاقب بغرامة لا تقل عن 10  آلاف جنيه  ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف المواعيد المحددة في نص المادة (24).


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