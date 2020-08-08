داعية لبناني يخلع عمامته على المنبر ويصرخ داعيًا للثورة

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عرب وعالم

الداعية اللبناني على المنبر
الداعية اللبناني على المنبر

محمد فضل- متابعات

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بيروت

ثورة

داعية

لبناني

منبر

أثار الداعية الإسلامي اللبناني بهاء الدين سلام، حماس المصلين أثناء خطبة الجمعة أمس، بالدعوة إلى الثورة على الحكومة والانتفاضة ضد من وصفه بالكاذبين.

وقال الواعظ من على خطبة المنبر: "لا والله لن أكون من الكاذبين، لن أقول أصبروا بل أقول انتفضوا أقول أخرجوا وثوروا على هؤلاء الكاذبين، أي صبر.. صبر على ناس حتى هذه اللحظة ينامون في بيوتهم بالمكيف والكهربا وما لذ وطاب على طاولتهم بينما الشعب اللبناني نايم بالشارع".

وأضاف: "نصبر على رئيس جمهورية ولا على رئيس وزراء ولا على نواب من أكبرهم وأصغرهم كاذبين سافلين".

وتابع: "يقولون لا يجوز ياشيخ أن تنفعل وأنت واضع اللفة وواقف على منبر النبي، أقول اللفة بنشيلها لأننا بشر، لأننا إنسان لأننا لا نرضى بالظلم، وإذا كانت العمامة ستمنعنا من قول الحق، لا نريد هذه العمامة".

واختتم: "الناس عم تبكي بالشارع ويقولوا ولادنا ضايعين تحت التراب، وهم ولادهم في أرقى دول العالم يستمتعون يسبحون على شواطئ البحور.. اتقوا الله .. يا شعب قوم".


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