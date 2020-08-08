"كاف" يزف خبر سار لجماهير الأهلى والزمالك

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«كاف» يحسم مصير الأهلى والزمالك فى«أبطال إفريقيا»

جماهير

كاف

اهلى

زمالك

كشف اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، موقف الحضور الجماهيري في مباريات الأهلي والزمالك في نهائيات دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف "درويش" خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قد يسمح لعودة الجماهير في النهائيات بعد استقرار الأوضاع بشأن تفشي فيروس كورونا".

وأوضح: "قد تحضر الجماهير ونحن جاهزون لذلك في أي وقت مع وضع في الاعتبار مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية".

وأتم: "25 ألف مشجع هو الحد الأقصى لعدد الجماهير حال موافقة الكاف على حضور الجماهير في دوري الأبطال".


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