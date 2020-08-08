» معسكر مغلق للأهلى استعدادا لـ إنبى

08 أغسطس 2020 - 12:02 م

يدخل فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم السبت، معسكرا مغلقا استعداداً لخوض مباراة ا?نبي المقرر لها الثامنة من مساء الغد بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي على عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمناقشته في مسالة صفقات الأحمر خلال ميركاتو الصيف الجاري بعدما اكتفى المدرب بضم صفقة وحيدة حتى الآن هي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب.