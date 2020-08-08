"أبو الغيط": لسنا البنك الدولي

ثمن السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رد الفعل العربي تجاه لبنان في أزمته جراء انفجار مرفأ بيروت، قائلا: "راض عن رد الفعل العربي تجاه لبنان".

ثمن السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رد الفعل العربي تجاه لبنان في أزمته جراء انفجار مرفأ بيروت، قائلا: "راض عن رد الفعل العربي تجاه لبنان".