» أزمة جديدة بصفوف بيراميدز

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قال عمر ربيع ياسين، إن الحارس أحمد الشناوي، تمسك بالاستمرار بصفوف بيراميدز، خلال الموسم الجديد.

وأضاف "ياسين" خلال برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الشناوي رفض فكرة الرحيل لأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل ضعف العروض التي تلقاها مؤخرًا سواء من الناحية المالية أو الفنية.

وتابع: "الحارس الدولي أكد  استمراره مع الفريق، رافضًا في الوقت ذاته كل المحاولات التي بذلتها إدارة النادي معه من أجل تخفيض عقده البالغ سنويًا 20 مليون جنيه صافي".


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