» طرابلس تتهم الأخوان بهذا الأمر.. وتصفهم بالورم الخبيث

متابعات- أمينة عبد العال
وجهت قوة حماية طرابلس التابعة لحكومة السراج اتهامات لجماعة الأخوان في ليبيا بمحاولتهم السيطرة علي المناصب القيادية وواصفة إياهم بأنهم كالورم الخبيث الذي ينخر في جسد البلاد .
وأضاف البيان الذي نشرته علي صفحتها الرسمية تحذيرات كل من تسول له نفسه المساس بالوطن و المواطن مؤكدة أنها لا زالت تقف لهم بالمرصاد ومتهمة الجماعة بأنها تنك الدولة وتفسد وتخرب فيها .
جدير بالذكر أن هناك صراعات حالية في حكومة السراج في محاولة للاستحواذ علي أكبر نصيب من المؤسسة الليبية للاستثمار .
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