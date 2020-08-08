» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم عدد من المباريات المهمة لتواصل منافسات كرة القدم فى شتى أنحاء العالم عودتها بشكل تدريجى من جديد بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

دورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ الألماني × تشيلسي الإنجليزى – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2    

برشلونة الإسبانى × نابولى الإيطالى - التاسعة مساء – على قناةbeIN Sports HD 1       

الدوري المغربي

الرجاء البيضاوى × أولمبيك آسفي - السابعة مساء – على قناة Arryadia live HD

الدوري التونسى

الملعب التونسى × شبيبة القيروان – السادسة مساء

اتحاد بن قردان × الترجى – السادسة مساء

هلال الشابة × الاتحاد المنستيري – السادسة مساء

نادى حمام الأنف × مستقبل سليمان - السادسة مساء


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