» وصول جثامين المصريين ضحايا انفجار بيروت إلي مطار القاهرة

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متابعات- أمينة عبد العال

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بيروت

مطار القاهرة

الغربية

مصر للطيران

نرفأ بيروت

استقبل مطار القاهرة الدولي جثامين المصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت علي متن طائرة تابعة للشركة الوطنية القابضة " مصر للطيران " .

كما شهد محيط قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي وصول أهالي و أسر الضحايا القادمين من محافظة الغربية لاستقبال جثامين ذويهم .

وكانت السفارة المصرية قد أعلنت أنه تم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المصريين الثلاثة إلي مصر.

جدير بالذكر أن مساء الثلاثاء الماضي وقع انفجار مدمر راح ضحيته 154 قتيل فيما أصيب الآلاف كما تضررت منشئات العاصمة اللبنانية بيروت .


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