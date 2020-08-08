» نجم لأهلي: وصلني عرض من برشلونة لكن النادي رفضه

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سمير كمونة

كشف سمير كمونة - لاعب الأهلي السابق - تفاصيل احترافه في الخارج ، مؤكدًا أن عروضا وصلته من أوليمبياكوس اليوناني و كايزر سلاوترن و بروسينا دورتمند.

وأضاف في تصريحات متلفزة: صالح سليم اختار العرض المالي الأفضل وانتقلت إلى كايزر سلاوترن.

وتابع: بوبي روبنسون مدرب برشلونة كان في بوركينا فاسو يتابع بطولة الأمم الأفريقية سنة 1998 وبعد البطولة تحدث مع مسئولي الأهلي لكنهم بالغوا في طلباتهم المادية .

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