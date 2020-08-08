مؤتمر دولي لمساعدة لبنان بزعامة " ترامب" و " ماكرون"

08 أغسطس 2020 - 09:06 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار بيروت الضخم بعد الدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

و أشار ترامب أن المؤتمر سيعقد عبر الفيديو مع الرئيس ماكرون و قادة من لبنان من مختلف أنحاء العالم .

وكان الرئيس الأمريكي قد هاتف نظيره الفرنسي أثناء زيارته لبيروت وتعهد بتقديم مساعدة تصل إلي 17 مليون دولار .

جدير بالذكر أن انفجار مرفأ بيروت ناجم من تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم ، أسفر عن مقتل 154 شخص علي الأقل و إصابة أكثر من 5 آلاف شخص وما زال البحث جاري عن باقي الضحايا إلي جانب تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية .