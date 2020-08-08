الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

08 أغسطس 2020 - 08:55 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 8 أغسطس حالة من الاستقرار عند الرقم 15.96 جنيه .

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.90 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.91 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه .

كما سجل الدولار في بنك مصر 15.91 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.01 جنيه ، وسجل في بنك عودة 15.93 جنيه للشراء و للبيع سجل 16.03 جنيه .