المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قد يؤدي إلى حدوث موجة ارتدادية أخرى، وزيادة في أعداد الإصابات.
وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، يوم الجمعة، إلى أن مصر وصلت إلى مرحلة الذروة واجتازتها، والوضع لم يعد خطيرا، ولكن هذا لا يعني تخفيف الإجراءات الاحترازية، منوها بأن تخفيف الإجراءات يكون عند الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، أو عند الوصول إلى صفر حالات على مستوى العالم.
وأضاف أن فيروس كورونا قد يتحول إلى فيروس دائم ولكنه موسمي ويكون له لقاح، مثل الأنفلونزا، موضحا أن هناك 3 لقاحات اقتربوا إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة، منوها بأن فيروس الأنفلونزا مميت مثل الكورونا ولكن الاختلاف بينهم هو سرعة الانتشار.
ولفت إلى أنه إذا تم تطعيم 60% من المجتمع ضد مرض ما، فأن هذه النسبة تعطي مناعة لنسبة الـ 40% المتبقية.

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