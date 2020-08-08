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فرنسا.. معدل إصابات كورونا اليومي يتجاوز ألفين مجددا

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عاد معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في فرنسا إلى الارتفاع مجددا متجاوزا ألفي حالة، بعد تراجعه مؤخرا.
وبحسب معطيات وزارة الصحة، الجمعة، تم تسجيل ألفين و288 إصابة في الساعات الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 224 ألفا و638.
فيما ارتفع اجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و324، إثر تسجيل 12 حالة.
وبلغ عدد المتعافين 82 ألفا، بعد إحصاء 376 حالة شفاء.
وأعربت الهيئة العلمية عن خشيتها من اجتياح البلاد موجة ثانية للفيروس في الخريف أو الشتاء القادمين.
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 19 مليونا و431 ألفا، توفي منهم أكثر من 720 ألفا، وتعافى ما يزيد على 12 مليونا و464 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس. -

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