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بدء تصدير الملوخية المصرية لأسواق أوروبا واليابان

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ملوخية
ملوخية

المصريون ـ متابعات

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صعود وهبوط.. الدولار يواصل مفاجآته أمام الجنيه

قال الدكتور ربيع مصطفي وكيل زراعة الفيوم إن مزارعو مركز إطسا نجحوا فى زراعة 220 فدان من الملوخية الخارقة ، التى تتميز بطولها الذى يتجاوز المترين ، وأرواقها الكثيفة واستخدماتها المتنوعة فى المستحضرات والعلاجات الطبية الى جانب تصنيع الألياف من سيقانها ، والتى تم البدء في تصديرها لأسواق اليابان وأوروبا . 
وأضاف الدكتور  مصطفى  للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان الملوخية الخارقة سلالة مصرية منشأها الصعيد وتتميز بأوراقها العريضة وطولها يتجاوز المترين ، ويتم استخدامها فى الأكل وفى انتاج المستحضرات الطبية و الألياف من سيقانها ، لافتا الى انها صنف مصرى 100 %  وتزرع بنظام الأورجانيك ، ولكنها غير مسجلة حتى الأن بوزارة الزراعة . 
وأشار وكيل زراعة الفيوم ، انه أسواق أوروبا واليابان من أكثر أسواق العالم طلباً للملوخية الخارقة حيث يصنعون منها كبسولات لعلاج السرطان وزيادة مناعة الجسم ، لافتا الى ان مزارعى إطسا يجمعونها وينجحون قى تجفيفها وتعبئتها فى عبوات 5 كيلو وتصديرها لأسواق اليابان وبعض الدول الأوروبية .

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