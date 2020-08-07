وفاة غامضة لـ عقيد لبناني حذر من تفجيرات بيروت

07 أغسطس 2020 - 10:40 م

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو يتضمن تقريرًا مصورًا بعنوان: «موت مريب لعقيد حذر من انفجار بيروت» ويكشف عن تفاصيل قضية الموت المريب للعقيد البناني جوزيف سكاف، والذي طالب بإبعاد نترات الأمونيوم عن مرفأ بيروت عام 2014 ووضعها تحت الرقابة، لأنها تشكل خطرا كبيرا ويمكن أن تسبب انفجارات فى أى لحظة وهذا ما حدث بالفعل بعد 6 أعوام بتفجير مرفأ بيروت الأخير.



وأوضح "التقرير" أن انفجار مرفأ بيروت الضخم فتح من جديد قضية الموت المريب للعقيد اللبناني جوزيف سكاف والذي توفي عام 2017 ، وطالب بإبعاد نترات الأمونيوم عن مرفأ بيروت عام 2014 ، ووضعها تحت الرقابة، لأنها تشكل خطرا كبيرا وهذا ما حدث بالفعل بعد 6 أعوام بتفجير مرفأ بيروت ومقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة أكثر من 5 الآف وتشريد أكثر من 300 ألفا.



وتابع: "وجه العقيد جوزيف سكاف رسالة في فبراير 2014 إلى "مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب" طالب فيها بإبعاد الباخرة Rhosus المحمل على متنها 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" إلى خارج الرصيف 11 في مرفأ بيروت" لأنها تشكل خطرا كبيرا "ويمكن ان تسبب إنفجارات فى اى لحظة وتسبب كارثة بشرية .

