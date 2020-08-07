» برلماني: مد فترة التصالح في العقارات المخالفة «أمر وارد»

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المصريون ـ متابعات

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كشف النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مد فترة التصالح أمر وارد على المجلس والدولة الفترة القادمة، وذلك نتيجة ضيق الوقت المحدد لتقديم طلب التصالح، قائلا: "لدينا 18 مليون وحدة مخالفة ولذلك قررنا إعطاء فرصة أخرى ولمدة 6 أشهر للتصالح"، مشيرا إلى أن في حالة وجود عدد من الوحدات التي لم تتقدم للتصالح قبل انتهاء الفترة المحددة سيتم قطع المرافق والخدمات عن الوحدات السكنية المخالفة.
وأوضح " معتز محمود" خلال لقائة في برنامج "الجمعة في مصر" عبر الفيديو كونفيرانس المذاع على قناة mbc مصر، اليوم الجمعة، أن الهدف من القانون ليس جمع الأموال، ودليل على ذلك أن المبالغ التي قامت الوزارة بوضعها تبدأ من 50 جنيها للمتر وحتى 2000 جنيه كحد أقصى، متابعا: يجوز تقسيط المبلغ وذلك حتى لا يكون هناك حجج أمام المتصالحين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تم إصدار قرار بوقف البناء في عواصم المحافظات وبعض المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، مشددا على أن الدولة يجب أن تحاسب المخالفين لتلك القرارات، مشيرا إلى أن الدولة أزالت العشوائيات الخطرة، وتم بناء 100 ألف وحدة بديلة لتلك العشوائيات وتم تسليم ما يقارب من 55 ألف وحدة.
وأشار معتز محمود، إلى أن الدولة قامت بتنفيذ نصف مليون وحدة للإسكان الاجتماعي، مشددا على أن تلك الوحدات أرخص الوحدات العشوائية.

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