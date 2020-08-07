"الوطنية للانتخابات" تكشف عقوبة غير المشاركين بانتخابات الشيوخ

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المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تدرس جديا، توقيع الغرامة التي تنص عليها القانون لمن يتخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.
وحذر " لاشين إبراهيم " خلال  مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي  قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، اليوم الجمعة  من يحق له التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة من العزوف عن المشاركة. 
ودعا "رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات"، جميع من يحق له التصويت، المشاركة في الاستحقاق الدستوري"انتخابات الشيوخ"، قائلا:" التواجد بكثافة أمام اللجان رسالة هامة للمجتمع الدولي عن وعى المواطن المصري ودوره في ترسيخ الديمقراطية".
 

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