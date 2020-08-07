أمطار رعدية تهدد السعودية غدًا

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في المملكة العربية السعودية من الأحوال الجوية ليوم غد السبت.

وأشارت الهيئة إلى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: بمشيئة الله تعالى، يُتوقّع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل من تلك المناطق.

وتوقعت الهيئة نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي (الرياض والشرقية) تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

 وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح  15 -42 كم/ساعة، مع  ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة ما بين  14-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر ونصف.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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