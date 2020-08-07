  • الجمعة 07 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:11 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

انتحار مصاب بكورونا في عزل العجمي بالإسكندرية

متهم بالاغتصاب أٌطلق سراحه بسبب «كورونا» يقتل ضحيته

متهم بالاغتصاب أٌطلق سراحه بسبب «كورونا» يقتل ضحيته

كورونا

أرقام صادمة ومرعبة عن وفيات كورونا بأمريكا

الوطنية للانتخابات

تحذير قوي من "الوطنية للانتخابات" بشأن التخلف عن التصويت

السعودية

أمطار رعدية تهدد السعودية غدًا

ريال مدريد ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري الأبطال

الانفجار

رقم صادم عن عدد قتلى انفجار بيروت

الصورة

وسائل إعلام تكشف عن وقوع حادث جديد في مرفأ بيروت

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا

ريال مدريد ومانشستر سيتي

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وفاة قطة بعد تعرضها لاعتداء على يد ذئب بشري

آخر الأخبار

وفاة قطة بعد تعرضها لاعتداء على يد ذئب بشري
وفاة قطة بعد تعرضها لاعتداء على يد ذئب بشري

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

ذئب بشري يعتدي على امرأتين مسنتين داخل دار للرعاية

#

انتحار بطلة فيلم «نتفليكس» بعد تعرضها لاعتداء جنسي

#

ابن يتحول إلى ذئب بشري وينتهك عرض والدته الثمانينية

#

قصة الفنان المصري الذي أخرجته الشرطة من الحرم المكي لسبب غريب

توفيت قطة أليفة بعد تعرضها لإصابات مروعة يشتبه في أنها ناجمة عن اعتداء جنسي، وذلك بعد أن اختفت من منزل صاحبها قبل أن تعود بعد أيام.
 
واختفت القطة البريطانية الزرقاء قصيرة الشعر "زوي"، البالغة من العمر 18 شهرًا، صباح الثلاثاء الماضي داخل منزل في منطقة طريق واتفورد فيكاريدج.

جاء ذلك بعد ظهورها إصابات خطيرة عليها، بعد ظهورها يوم الجمعة إثر اختفاء لعدة أيام، وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها الطبيب البيطري، لكنها فارقت الحياة.

وكتب مالك القطة، على موقع "فيس بوك": "أشعر بحزن عميق لقول إن قطتي تعرضت للاغتصاب من قبل إنسان أو حيوان كبير حول مستشفى واتفورد الأسبوع الماضي".

وأشار إلى أنها كانت مفقودة منذ يوم الثلاثاء الماضي، وهو أمر غريب لأنها عادة ما تعود إلى المنزل لتناول طعام الغداء إذا خرجت.

وعادت صباح الجمعة بعد أن فقدت لمدة 3 أيام. "كانت ساقاها وذيلها وشرجها مغطى بالدماء والطين وبعض السوائل".

وقال إن القطة تمكنت من الصمود لمدة ثلاثة أيام على الرغم من إصاباتها، قبل أن يقرر الطبيب البيطري أن أفضل شيء هو وضعها في غيبوبة.

وأضاف أنه كان من المستحيل الحصول على الحمض النووي من جسد القطة بسبب "إصاباتها وهشاشتها".

وقشار لصحيفة "ديلي ستار أونلاين" إلى أن زوي قطة خجولة نادرًا ما تبتعد كثيرًا، متابعًا: "بقيت في حديقة وكانت تراقب دائمًا إذا كنا بالجوار. عادة ما تعود بعد حوالي ثلاث أو أربع ساعات".

وأضاف: "كانت تمر من حين لآخر عبر البوابة الخلفية للحديقة إذا كانت الكرة التي كانت تلعبها تتدحرج خلف البوابة". وتابع: "لم تكن واثقة من الناس عندما كنت أنا أو زميله في زيمون أرتور إلى الجوار".

وقال متحدث باسم شرطة هيرتفوردشاير في بيان: "تلقى الضباط تقريرًا من مالك القطط الذي أبلغ عن إساءة معاملة مشتبه بها لحيوانه".

وتابعوا: "اختفت القطة يوم الثلاثاء 28 يوليو وعادت يوم الجمعة 31 يوليو مصابة بجروح خطيرة في الجزء السفلي من جسدها. تم أخذها إلى الأطباء البيطريين وللأسف، كان عليها أن توضع في غيبوبة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لقاح كورونا لن يكون فعالاً بنسبة مائة في المائة
» متهم بالاغتصاب أٌطلق سراحه بسبب «كورونا» يقتل ضحيته
» زوجة رئيس الأهلي تعلق على سرقة محتويات منزلها بأكتوبر
» أول تحرك من النيابة بشأن سرقة فيلا الخطيب
» ناقلة عملاقة تنضم للأسطول السعودي
» تعليق مؤثر من مادلين طبر على وفاة أصغر طفلة بانفجار بيروت
» صور.. الجيش البريطاني ينظف الشواطئ من القنابل
» التشكيل الرسمي لموقعة السيتي والريال
» شرطي يتعقب مجرمًا هاربًا أطلق النار عليه قبل 50 عامًا ويسلمه للعدالة
» بعد وفاة شخص بالطاعون.. فرض الحجر الصحي على قرية بالصين
» فيديو.. طائرة هندية تنشطر لنصفين أثناء هبوطها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية