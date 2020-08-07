» شرطي يتعقب مجرمًا هاربًا أطلق النار عليه قبل 50 عامًا ويسلمه للعدالة

قضى شرطي سابق في ولاية كولورادو الأمريكية ما يقرب من 50عامًا في تعقب مجرم مدان بإطلاق النار عليه في عام 1971، قبل أن تثمر جهوده هذا الأسبوع في إعادة اعتقاله بولاية نيو مكسيكو.
وأوقفت لاري بوساتيري، البالغ من العمر الآن 77 عامًا، الأربعاء في بلدة إسبانيولا، بتهمة الهروب والطيران غير القانوني، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد 49 عامًا من إطلاق النار على ضابط شرطة دنفر داريل سينكوينتا، وبعد 46 عامًا من هروبه من الحجز في كولورادو.
وقال سينكوانتا، الذي ساعد في العثور على أرتشوليتا لصحيفة "سانتا" المحلية في نيو مكسيكو: "لا أعرف أي شخص تعقب أي شخص لمدة 46 عامًا وقبض عليه".
وتعود الىفاصيل إلى أكتوبر 1971 عندما ضبط الشرطي الجديد سينكوانتا، بوساتيري، وهو هارب من سجن في كاليفورنيا في سيارة، حسبما ذكرت صحيفة "نيو مكسيكو".
وقال التقرير إنه عندما اقترب سينكوانتا من السيارة وطلب من الهارب الخروج، أطلق بوساتيري، المعروف باسم لويس أرتشوليتا، النار على الشرطي في بطنه وهرب.
وصل إلى المكسيك، لكن تم القبض عليه في معركة بالأسلحة النارية مع السلطات المحلية وتم تسليمه إلى دنفر، حسبما قال سينكوانتا.
وأدين في عام 1973 بإطلاق النار على سينكوانتا، وحُكم عليه بالسجن تسعة أعوام ونصف إلى 14 عامًا بسبب الهجوم.
لكن بعد عام واحد فقط من صدور الحكم، في عام 1974، ادعى بوساتيري، أنه كان مريضًا ونُقل إلى مستشفى في بويبلو بكولورادو، حيث تغلب هو ونزيل آخر على أحد الحراس، وأخذاه كرهينة وهربا إلى سيارة كانت تنتظر، حسبما قال سينكوانتا لصحيفة "نيو مكسيكو".
وصدر أمر فيدرالي بإلقاء القبض على بوساتيري ، لكنه ظل تحت المراقبة. واستمر سينكوانتا في عمله لفترة طويلة بقسم شرطة دنفر قبل أن يغادر القوة لإدارة وكالة تحقيق خاصة. لكنه طوال الوقت، لم ينس الرجل الذي أطلق النار عليه.
وأضاف: "أقوم بإجراء مكالمات هاتفية طوال هذا الوقت مع العائلة والأصدقاء والمعارف. لقد اتصلت بالناس".
وتابع: "في 24 يونيو، تلقيت مكالمة من شخص تحدثت إليه سابقًا قاده إلى مقاطعة ريو أريبا بنيو مكسيكو، حيث تم القبض على بوساتيري، والذي يحمل الآن اسمًا مستعارًا جديدًا، رامون مونتويا منذ عام 2011.
لكن رُفضت القضية عندما فشل الضابط الذي اعتقل في المثول أمام المحكمة. وفقًا للتقرير، لم يتمكن الضابط السابق سينكوانتا من العثور على بطاقة بصمة بوساتيري، لكن لديه صورة فوتوغرافية، أعطاها لمكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات المحلية.
وبعد تحقيق استمر لمدة شهر تقريبًا، تم القبض عليه يوم الأربعاء في المنزل الذي كان يعيش فيه هو وزوجته حيث كان يعيش في مونتويا لمدة 40 عامًا ، على بعد 330 ميلاً جنوب غرب دنفر.
نفى هويته الحقيقية، لكن رجال الشرطة تمكنوا من ربط بوساتيري ببالوشم الذي حمله قبل أكثر من 45 عامًا.
وقال رئيس شرطة المدينة، "إن إدارة شرطة دنفر ممتنة لشركائنا في إنفاذ القانون لالتزامهم الدؤوب بتقديم هذا المشتبه فيه إلى العدالة"،
وأضاف الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفدرالي، مايكل شنايدر من مكتب دنفر الميداني: "يجب أن يرسل هذا الاعتقال إشارة واضحة إلى مرتكبي أعمال العنف في كل مكان. "سيجدك مكتب التحقيقات الفيدرالي، بغض النظر عن المدة التي تستغرقها أو المسافة التي تركتها، وسنقدمك إلى العدالة".