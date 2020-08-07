إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا

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كشف الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، إصابة الأمير الوليد بن بدر بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أورد عبر موقع "تويتر".

وكتب الأمير سطام بن خالد عبر حسابه الرسمي، "أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، اللهمّ إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصّحة والعافية".

كما أكد الحساب الرسمي للملك السعودي الراحل، سعود بن عبد العزيز، إصابة الحفيد بدر بفيروس كورونا، وكتب المشرفون على الحساب في إحدى التغريدات: "اللهم إشف وعافي الأمير وليد بن بدر بن سعود … واحفظه يارب".

وذكرت صحيفة "أخبار 24" السعودية، أن إصابة الأمير الوليد بن بدر، استدعت دخوله المستشفى لتلقي العلاج، بحسب "روسيا اليوم".

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