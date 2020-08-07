  • الجمعة 07 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:58 م
Advertisements
بحث متقدم
الانفجار

رقم صادم عن عدد قتلى انفجار بيروت

الصورة

وسائل إعلام تكشف عن وقوع حادث جديد في مرفأ بيروت

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا

ريال مدريد ومانشستر سيتي

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

راغب علامة

راغب علامة يفجر مفاجأة بشان انفجار بيروت

رجل مطرود من عمله يفوز بمليون جنيه إسترليني في اليانصيب

رجل مطرود من عمله يفوز بمليون جنيه إسترليني في اليانصيب

صور لا تصدق.. رفضت إخلاء منزلها فبنت الحكومة الصينية جسرًا حوله

صور لا تصدق.. رفضت إخلاء منزلها فبنت الحكومة الصينية جسرًا حوله

فيديو.. لبنانيون يرشقون وزيرة العدل بالمياه ويطالبونها بالاستقالة

فيديو.. لبنانيون يرشقون وزيرة العدل بالمياه ويطالبونها بالاستقالة

بالصور.. أجسام غريبة تظهر في سماء مدينة أمريكية

بالصور.. أجسام غريبة تظهر في سماء مدينة أمريكية

انفجار بيروت

يفجرها قبطان السفينة .. مفاجأة تقلب الموازين عن انفجار بيروت

دراسة تؤكد تسبب فيروس كورونا في تساقط شعر الرأس

الصفحة الأخيرة

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب
كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

دراسة: جائحة كورونا تخفض مستوى أعمار البريطانيين

#

سلالة كورونا الجديدة «معدية أكثر بعشر مرات»

#

كورونا يضاعف حجم الرسائل «غير اللائقة» للأطفال ببريطانيا

#

أمريكا تبدأ تجارب علاج هشاشة العظام على مرضى كورونا

مازال الباحثون يجرون دراساتهم وأبحاثهم حول فيروس كورونا التاجي، واكتشفوا مؤخرًا عرضا جديدا وهو تساقط الشعر وذلك بعد أن اشتكى المتعافون من الفيروس من تساقط الشعر بشكل ملحوظ وكثيف. 

وبحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أكد المتخصصون في مركز بلغرافيا في لندن أنهم بدأوا يلاحظون ارتفاعا في حالات تساقط الشعر الكربي (telogen effluvium) ، وهي حالة تساقط ناتجة عن اضطراب في دورة نمو الشعر، لدى المرضى الذين عانوا من "كوفيد-19".


وأوضح المتخصصون أن تساقط الشعر الكربي (TE) يحدث عندما تتحول نسبة كبيرة من شعر الرأس إلى مرحلة الراحة التي تسبق تساقط الشعر بدلا من مرحلة النمو النشط، وهذا ما يسبب تساقط الشعر بشكل مؤقت في غالبية الحالات، ليعود الشعر إلى النمو بعد شهرين إلى أربعة أشهر، عقب انتهاء السبب الذي حفز دخول شعر الرأس في مرحلة الراحة. 


وأوضح المتخصصون أن حالات تساقط الشعر الكربي زادت بنسب أعلى بعد 8 إلى 16 أسبوعا من ظهور الأعراض الأولى لفيروس كورونا التاجي.

وبحسب تقرير صحيفة ديلي ميل، فقد أكدت أخصائية بحث الشعر أن تساقط الشعر الشديد قد حدث لأن الجسم كان قريبا جدا من الموت لدرجة أنه بدأ في إغلاق بصيلات رأسها في محاولة للحفاظ على الطاقة من أجل الوظائف الأساسية.

وأفاد ما يقرب من ثلثي المرضى الذكور (64 %) وأكثر من ثلث النساء (38%) الذين تم تشخيص إصابتهم بتساقط الشعر الكربي في مركز بلغرافيا بأنهم عانوا من أعراض مرتبطة بـ"كوفيد-19"، معظمهم أصيبوا بالمرض في مارس، ما يشير إلى العلاقة بين الفيروس وتساقط الشعر بعد ثلاثة أشهر تقريبا.

ويظهر الارتفاع المفاجئ في التشخيص مدى الإجهاد الذي يضعه الفيروس على الجسم، ليس فقط التسبب في تساقط الشعر المؤقت، ولكن أيضا من المحتمل أن يؤدي إلى تفاقم حالات تساقط الشعر الأخرى التي يمكن أن يكون لها آثار طويلة الأمد إذا تركت دون علاج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شرطي يتعقب مجرمًا هاربًا أطلق النار عليه قبل 50 عامًا ويسلمه للعدالة
» بعد وفاة شخص بالطاعون.. فرض الحجر الصحي على قرية بالصين
» فيديو.. طائرة هندية تنشطر لنصفين أثناء هبوطها
» داخل غرفة النوم.. تفاصيل مثيرة تكشفها ضحية العبودية الجنسية عن الأمير أندرو
» بطل غينيا يخصص مكافأة 5000 دولار للاعبيه للفوز على بيراميدز
» دراسة تؤكد تسبب فيروس كورونا في تساقط شعر الرأس
» هل يغني سماع سورة الكهف عن قراءتها يوم الجمعة؟
» الداخلية تنجح في ضبط شخص بحوزته 32 قطعة أثرية
» صور صادمة.. «رجل عار» يطارد الخنزير بعد أن سرق حقيبته
» 8 مليون جنيه .. إيرادات الغسالة حتى الآن
» سبب غريب يدفع لبنانية للعزف البيانو بعد انفجار بيروت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:20 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية