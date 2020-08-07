فيديو.. لبنانيون يرشقون وزيرة العدل بالمياه ويطالبونها بالاستقالة

07 أغسطس 2020 - 04:29 م



هاجم لبنانيون غاضبون، وزيرة العدل، ماري كلود نجم، تعبيرًا عن استيائهم من الحكومة التي وجهت إليها أصابع الاتهام بالإهمال في انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف أضرارًا بشرية ومادية كبيرة.



وأظهر مقطع فيديو على موقع "تويتر"، الوزير بينما يحتشد حولها مجموعة من المواطنين اللبنايين في الجميزة، أحد أحياء العاصمة، بالقرب من منطقة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مساء الثلاثاء.



وانفعل المواطنون الغاضبون، الذين قاموا برشقها بالمياه، وظلوا يرددون الهتافات المطالبة باستقالتها من الحكومة.



والثلاثاء، تعرضت العاصمة اللبنانية لانفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه هو انفجار مستودع كان يحوي "مواد شديدة التفجير".



وخلف الانفجار 154 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 الى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.



