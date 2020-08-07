بالصور.. أجسام غريبة تظهر في سماء مدينة أمريكية

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فتحي مجدي

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أثار ظهور ثلاثة أجسام غريبة في سماء مدينة لاس فيجاس الأمريكية، ما اعتبره كثيرون دليلاً على وجود حياة خارج كوكب الأرض، بعد أشهر من رؤية مماثلة.

وتم رصد الأجرام السماوية في عدة مناسبات، كان آخرها في أبريل، قبل أن تعود إلى الظهور ثانية، حيث ظهرت ثلاثة أضواء مبهرة تتحرك ببطء عبر السماء.

ويُظهر فيديو نُشر على قناة (WP Oreo) على موقع "يوتيوب"، الأجرام السماوية الثلاث تتحرك في شكل مثلث. 
ويبدو أنه شكل صلب ولكن الأضواء تتغير بعد ذلك وتتحرك إلى خط مستقيم. كما يبدو أنها تومض في السماء. 

بينما هناك من رأى أنها طائرات بدون طيار، فند "خبير" ذلك، وكتب: "بصفتي متحمسًا وخبيرًا في استخدام الطائرات بدون طيار، هناك جزء واحد من الفيديو لفت انتباهي وهذه هي النهاية".

وأضاف: "عادة ما تكون مصابيح الطائرات بدون طيار LED ولذا فهي إما مضاءة أو مطفأة. لا ترفرف وتقلل من إنتاج الضوء وتتلاشى".

لكن يعتقد آخرون أن الأجرام السماوية يمكن أن تكون ببساطة مروحيات مزودة بكشافات.

وقال أحدهم إنه كان بإمكانهم حتى سماع صوت دوار المروحية، على الرغم من ادعاء القائم بتحميل الفيديو أنه جاء من طائرة تحلق فوق منزلهم.

يأتي ذلك بعد أن شوهد جسم على شكل سيجار يطير خلف بث إخباري لشبكة (إن بي سي). وفي الوقت نفسه، شوهدت لقطات واضحة وضوح الشمس "مركبة" غير معروفة تندفع عبر وجه القمر.

شاهد من هنا.. 

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