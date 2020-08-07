فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونجله يطلب الدعاء

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أحمد فلوكس فيس بوك

،فاروق فلوكس



أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن تعرض والده الفنان فاروق فلوكس لوعكة صحية، قائلا :" دعواتكم لوالدي ربنا يشفيه".

 وكتب "فلوكس" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". قائلا: "الحمد الله، تقوم تخرجلنا بألف سلامه يا ضهري.

 وتابع :"ربنا يحفظك ويخليك لينا و تقوم بالسلامة"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنيين لوالده الفنان الكبير الشفاء العاجل".

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