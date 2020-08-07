خلال أسابيع.. وزير الاتصالات يعلن عن مفاجأة سارة

07 أغسطس 2020 - 01:59 م





أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق بوابة مصر الرقمية التجريبية، على أن يتم الإطلاق الفعلي خلال الأسابيع المقبلة، معقبا :"سيقدم الخدمات الحكومية المرقمنة".



وأوضح "طلعت": خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق الخدمات الرقمية في شهر يونيو من العام الماضي بمدينة بورسعيد، حوالي 20 خدمة رقمية، وصلت إلى 150 خدمة رقمية حتى الآن.



وتابع:" الوزارة تسعى لتعزيز تقديم الخدمات الرقمية بجميع المحافظات، ومن أهمها: "خدمات المرور بالتنسيق مع وزارة الداخلية – الخدمات التموينية بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية – خدمات التوثيق والمستندات بالتعاون مع وزارة العدل- الخدمات البريدية"،معقبا:" المواطن يمكنه الحصول على الخدمات الرقمية عبر بوابة مصر الرقمية وخدمات البريد وتطبيقات الهاتف المحمول".

